Краснодар, 7 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Краснодарский край в 2022 году посетили уже 12,8 млн туристов, турпоток растёт даже с учётом ограниченного авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Sochiadm.ru Сочи

Основная часть туристов приходится на три курорта федерального значения — Сочи, Анапу и Геленджик.

«Сегодня мы делаем все, чтобы наши основные курорты принимали гостей весь год. При этом развиваем потенциал и других территорий на побережье и в предгорье. Работаем по всем направлениям — пешеходные маршруты, винный, экологический и агротуризм. С каждым годом они пользуются все большим спросом. К тому же, круглогодичный отдых обеспечивает занятость в отрасли, а, значит, стабильность экономике края», — отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, комментируя итоги заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма, которое 6 сентября провёл президент РФ Владимир Путин.

На начало сентября добавил губернатор, отели Черноморского побережья заполнены на 85,6%, Азовского — на 84,6%, степной зоны и предгорья — на 50,9%.

«В Сочи, Анапе и Геленджике на середину сентября забронированы порядка 70% «якорных» отелей категории четыре звезды и 55% — пятизвездочных. Безусловно, видя высокий спрос на этот вид отдыха, мы будем помогать бизнесу и муниципалитетам развивать и другие прибрежные территории края», — добавил Кондратьев.