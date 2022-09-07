Владивосток, , 09:33 — REGNUM На сегодняшний день даже союзники США снижают свои активы в американских долларах. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал российский лидер, западные страны в своих попытках противостоять ходу истории подорвали ключевые опоры экономической системы мира, выстраивавшейся в течение столетий.

«На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчеты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от использования таких ненадежных, скомпрометировавших валют», — сказал он.

Также Путин уточнил, что в данный момент «даже союзники США постепенно снижают свои долларовые авуары».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада.