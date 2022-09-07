Кишинёв, , 09:33 — REGNUM С октября, согласно договору компаний «Молдовагаз» и «Газпром», цена на российский газ для Молдавии будет рассчитываться по другой формуле и станет значительно ниже. Об этом 6 сентября заявил на телеканале TVC21 вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Андрей Спыну Midr.gov.md

В следующем месяце расчёт цены будет по «зимнему» тарифу, складывающемся на 70% цены от стоимости нефтяной корзины, а 30% — от стоимости газа на европейской спотовом рынке. В «летнем» тарифе обратные пропорции.

«Если этот контракт с «Газпромом» не будет расторгнут «Газпромом» в одностороннем порядке, то с октября у нас будет гораздо лучшая цена», — сказал Спыну.

Министр призвал жителей Молдавии понять, что ситуация с ростом цен на топливо не зависит от правительства республики, а является проблемой для всех стран Европы.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ходе переговоров с «Газпромом» о продлении соглашения, которые возглавлял Спыну, молдавская делегация отказалась обсуждать дополнительные условия, предложенные российской стороной. По её мнению, для получения скидки пришлось бы идти на политические уступки.

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