Приморский край, 3 июля, 2013, 13:00 — ИА Регнум. Приморская полиция задержала более 100 обвиняемых, находящихся в розыске. Таковы итоги трёхдневной операции "Розыск", сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Приморскому краю.

В период проведения операции полицейскими задержаны 119 обвиняемых, подозреваемых, подсудимых, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Из них: 72 - находившихся в местном розыске, 47 - в федеральном и межгосударственном. Также задержаны лица, разыскиваемые правоохранительными органами Республики Узбекистан и Азербайджан.

Таким образом, полицейские поймали обвиняемого в совершении убийства, двоих подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью, девять грабителей, пять мошенников, двоих вымогателей, четырёх угонщиков и сорок пять воров.