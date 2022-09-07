Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Компания «Соллерс Авто» в 2022 году запустит производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей на заводе в Татарии. Соответствующее дополнительное соглашение в специальный инвестиционный контракт компании внесено на полях VII Восточного экономического форума.

Особая экономическая зона «Алабуга» Завод «Форд Соллерс Елабуга»

«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО «Соллерс Авто» заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», — цитирует вице-премьера РФ — главу Минпромторга Дениса Мантурова РИА Новости.

Производство новых моделей автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки массой от 2,5 до 4,5 тонн начнется в особой экономической зоне «Алабуга».

В Минпромторге уточнили, что запуск производства намечен в 2022 году. Будет задействован весь персонал предприятия «Соллерс Форд», ранее приостановившего деятельность в России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елабуге предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта ушло в простой. Это решение было связано с приостановкой деятельности в России Ford Motor Company. Количество сотрудников в Елабуге составляет около 2 тыс. человек. При этом в начале февраля елабужский завод планировал нанять еще более 100 новых сотрудников.

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