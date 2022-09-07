Завод в Татарии начнёт выпуск двух моделей лёгких коммерческих автомобилей
Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Компания «Соллерс Авто» в 2022 году запустит производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей на заводе в Татарии. Соответствующее дополнительное соглашение в специальный инвестиционный контракт компании внесено на полях VII Восточного экономического форума.
«Выпуск легких коммерческих автомобилей позволит ПАО «Соллерс Авто» заменить приостановленное производство Ford Transit в России, расширить линейку на рынке в данном сегменте, а также удовлетворить устойчивый спрос на коммерческую технику со стороны российских потребителей», — цитирует вице-премьера РФ — главу Минпромторга Дениса Мантурова РИА Новости.
Производство новых моделей автомобилей бескапотной и полукапотной компоновки массой от 2,5 до 4,5 тонн начнется в особой экономической зоне «Алабуга».
В Минпромторге уточнили, что запуск производства намечен в 2022 году. Будет задействован весь персонал предприятия «Соллерс Форд», ранее приостановившего деятельность в России.
Как сообщало ИА REGNUM, в Елабуге предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта ушло в простой. Это решение было связано с приостановкой деятельности в России Ford Motor Company. Количество сотрудников в Елабуге составляет около 2 тыс. человек. При этом в начале февраля елабужский завод планировал нанять еще более 100 новых сотрудников.
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