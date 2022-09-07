Владивосток, , 09:35 — REGNUM Конкурентоспособность европейских предприятий снижается, а западные валюты всё реже становятся средством для расчётов и накоплений. Об этом заявил 7 сентября на пленарном заседании на VII Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В попытке противостоять ходу истории страны запада подорвали ключевые опоры в мировой экономической системе, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлинга как к валютам, в которых можно проводит расчёты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют. И кстати даже союзники США постепенно снижают свои долларовые авуары, это видно по статистике», — сказал президент России.

Он также отметил, что снижаются объёмы накоплений и расчётов в долларах. В пример российский лидер привёл соглашения «Газпрома» с китайской компанией CNPC о переходе на расчеты за газ в рублях и юанях.

«Сами власти ЕС фактически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта. И неудивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса как на континенте так и на глобальном рынке в целом и в результате займут их американские покровители. Они, преследуя свои интересы, никогда ни в чём себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — также отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. На нём присутствует президент России.