Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Конкурентоспособность европейских предприятий снижается, а западные валюты всё реже становятся средством для расчётов и накоплений. Об этом заявил 7 сентября на пленарном заседании на VII Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В попытке противостоять ходу истории страны Запада подорвали ключевые опоры в мировой экономической системе, которая выстраивалась на протяжении столетий. На наших глазах утрачено доверие к доллару, евро и фунту стерлингов как к валютам, в которых можно проводить расчёты, хранить резервы, номинировать активы. И мы шаг за шагом уходим от таких ненадёжных, скомпрометировавших себя валют. И, кстати, даже союзники США постепенно снижают свои долларовые авуары, это видно по статистике», — сказал президент России.

Он также отметил, что снижаются объёмы накоплений и расчётов в долларах. В пример российский лидер привёл соглашения Газпрома с китайской компанией CNPC о переходе на расчеты за газ в рублях и юанях.

«Сами власти ЕС фактически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта. И неудивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса как на континенте так и на глобальном рынке в целом в результате займут их американские покровители. Они, преследуя свои интересы, никогда ни в чём себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», — также отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. На нём присутствует президент России.