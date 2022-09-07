7 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Желание запретить всем иметь кур — это не о конкуренции. Это о патологической жадности.

Светлана Шаповалова, , 10:05 — REGNUM Известие о том, что производители мяса хотят добиться ограничения содержания домашних птиц, спровоцировало широкий общественный резонанс. Люди иронизируют: по такой логике производители овощей тоже могут потребовать запрета.

Шарль Эмиль Жак. Куры. 1850-е

«Большинство вспышек птичьего гриппа происходит именно в домашних хозяйствах? Ну так стройте свои предприятия вдали от жилья. А на входе, по идее, должна быть санобработка персонала», — предлагает Иван Абрамов.

«То есть из-за того, что производители мяса не хотят вкладывать деньги в свое производство, в том числе и в обеспечение безопасности содержания своей птицы, надо запретить домашнюю птицу? Заодно и конкурентов убрать, а там и цены повысить, ага. Лепота. А ничего, что есть и дикие птицы, которые прекрасно распространяют птичий грипп? Их тоже истреблять, что ли? Предложивших такую ересь предлагаю отдать под суд как врагов народа», — поделился мнением Виктор Матросов.

«С ума посходили, что ли? Как можно запретить подсобное хозяйство? У людей иногда это единственная возможность прокормиться», — замечает Олег Гуськов.

«Производителям невыгодно, чтобы частники продавали птицу. Отсюда и желание ограничений», — считает Светлана Литвинова.

«Одна из форм капитализма, где на рынках крупные «акулы» бизнеса едят мелкую рыбёшку», — отметил Михаил Михайлов.

«У них всегда всё так: то свиньям в свинарниках мешают дикие кабаны и их поголовно зачищают в округе, то птицы домашние, которые вкуснее фабричных, мешают. А люди не мешают? Пишут, живут рядом и портят бизнес…» — иронизирует Владислав Михайлов.

«А раньше у всех в приусадебных [хозяйствах] были куры», — замечает Марина.

«Все так и есть. На дачах запрещают держать живность. Якобы соседям мешает. А раньше практически все держали хотя бы кур. Раньше везде по краю продавали мясопродукты частники. Теперь остались только рынки крупные. Да ещё частники во дворы многоэтажек кое-где привозят молочку и яйца, иногда курятину. Натуральных продуктов практически не осталось», — соглашается Светлана Литвинова.

Карантин по птичьему гриппу Александр Погожев © ИА REGNUM

«Если на птицефабрике соблюдается режим стерильности, то какая связь с курами на дачном участке? Если больная дикая птица имеет возможность попасть к птицам на птицефабрике, то при чём домашняя дачная птица? Как-то натянуто всё…» — рассуждает Максим.

«Больше ничего они не хотят? А потом, что, производители овощей будут требовать запрета на выращивание картошки?» — иронизирует Светлана.

«Да и выращивание картохи на приусадебных участках пора прикрыть», — соглашается Марина Гусева.

«Предлагаю дальше пойти. Запретить вообще держать коров, коз и другую живность. Ибо не фиг! Хотят мяса — пусть покупают, хотят молока — пусть покупают!» — смеется Константин.

«Давайте-ка посчитаем количество птицефабрик в стране и количество частных хозяйств. Я думаю, разница в количествах в 1000 раз и больше. А теперь сравним количество вспышек на фабриках — 7 и количество в частных хозяйствах — 46. Получается 1:7 при отношении 1:1000 по количеству хозяйств. Итого частные хозяйства в 142 (!) раза лучше содержат своих птиц, чем птицефабрики. Ну и кого после этого надо закрывать? По-моему, ответ очевиден — нерадивых и жадных хозяев птицефабрик!» — предлагает Галина.

«А ущерб не оценивали? Семь случаев на птицефабриках весят-то в тысячу раз больше, чем в курятниках на даче. И с какими такими «дикими» особями контачат мои куры? Просторные насесты, отличный корм, частые контакты с петухом — что ещё нужно курице для здоровой и счастливой жизни? Или уже «курятники» подпрыгнули вслед за овощеводами, когда те увидели, на скольких дачах огородики-то разбили? Не надо цены задирать», — замечает Олег Столяров.

«Частник заботится о каждой своей живности и часто только так может позаботиться о себе. Народ крохи собирает», — напоминает Кира.

Цех по производству продукции из мяса птицы Александр Погожев © ИА REGNUM

«Невыгодно содержание коз, овец, свиней и коров в селах и деревнях — ввели не одно ограничение в различных регионах. Сделали всё, чтобы задушить мелкого фермера, причем в провинции кризисных регионов. В итоге брошены и не обрабатываются тысячи гектаров, молодые окончательно уехали в города, остались вымирать пенсионеры, как результат значительно сократилось поголовье скота от коров до коз. Порой на крупное село и пары коров нет и невозможно купить свежего молока в деревне!» — поделился наблюдением Игорь Рогатин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что крупные производители мяса инвестируют «беспрецедентные суммы» в биобезопасность, но полноценная защита не может быть обеспечена, если в частных подворьях будет болеть птица без контроля со стороны регуляторов, сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, намерение инициировать разработку поправок в закон, разрешающий владельцам садовых и огородных участков разводить птицу для личных нужд, подтвердили в «Росптицесоюзе».