Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин заверил, что у России всё хорошо и она справляется с агрессией Запада.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Именно агрессией — другими словами не могу назвать», — сказал Владимир Путин, добавив, что Россия — одна из немногих стран, которая может сама себя обеспечить.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября на острове Русский во Владивостоке оценил ситуацию с европейским бизнесом.