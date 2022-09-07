Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга увеличит финансирование социальных программ за счёт роста доходов в бюджет города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Так как Петербург выполняет план по доходам, даже опережая плановый темп, в Смольном ожидают, что бюджет за год получит более одного триллиона рублей. Более точный прогноз — 1,074 трлн рублей.

На фоне роста доходов комитет финансов планирует сократить государственный долг Санкт-Петербурга. Деньги также направят на возведение инфраструктурных объектов.

«Дополнительно 1 млрд рублей планируется направить на выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья, что позволит обеспечить жильем еще 315 семей», — сообщают в пресс-службе.

Напомним, что за восемь месяцев 2022 года в бюджет Петербурга поступило порядка 800 млрд рублей, 90% от годового плана. При этом, по сравнению с прошлым годом, показатель возрос в 1,5 раза.

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