Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В столице Чувашии планируют построить соревновательно-тренировочный комплекс для велоспорта в центре развития маунтинбайка. Это следует из портала госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Велосипед Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Речь идёт об инженерных изысканиях, подготовке проектной и рабочей документации для строительства трассы маунтинбайка в Чебоксарах (второй этап строительства центра развития маунтинбайка) при республиканской спортивной школе олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды. Она будет построена по Московскому проспекту, 38В.

«Тип сооружения — ландшафтный соревновательно-тренировочный комплекс для велоспорта маунтинбайк дисциплин велоспорта: олимпийский кросс-кантри, командная эстафета, элиминатор на бездорожье, гонка на время, гонка от точки до точки, шорт-трек», — отмечается в техническом задании.

Суммарная протяжённость всех участков трассы должна быть не менее 4500 метров.

Работа включает четыре этапа. Первоначально исполнительно должен будет провести инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания, при необходимости обследовать территорию для выявления памятников археологии. Затем подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и представить рабочую документацию.

Начальная цена контракта составила 6 237 500 рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета.

Государственный контракт по указанной выше сумме заключён с единственным поставщиком — обществом «Гражданпроект» (г. Пенза). Срок выполнения работ по контракту: с 1 сентября 2022 года по 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , лыжероллерная трасса в Чебоксарах, строительство которой оценивается в 970,5 млн рублей, может быть включена в федеральный реестр недостроев.

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