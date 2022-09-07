Чебоксары, 7 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют построить соревновательно-тренировочный комплекс для велоспорта в центре развития маунтинбайка. Это следует из портала госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Велосипед

Заказчиком выступает казённое учреждение «Республиканская служба единого заказчика» минстроя Чувашии. Речь идёт об инженерных изысканиях, подготовке проектной и рабочей документации для строительства трассы маунтинбайка в Чебоксарах (второй этап строительства центра развития маунтинбайка) при республиканской спортивной школе олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды. Она будет построена по Московскому проспекту, 38В.

«Тип сооружения — ландшафтный соревновательно-тренировочный комплекс для велоспорта маунтинбайк дисциплин велоспорта: олимпийский кросс-кантри, командная эстафета, элиминатор на бездорожье, гонка на время, гонка от точки до точки, шорт-трек», — отмечается в техническом задании.

Суммарная протяжённость всех участков трассы должна быть не менее 4500 метров.

Работа включает четыре этапа. Первоначально исполнительно должен будет провести инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания, при необходимости обследовать территорию для выявления памятников археологии. Затем подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, пройти государственную экспертизу и представить рабочую документацию.

Начальная цена контракта составила 6 237 500 рублей. Средства выделяются из республиканского бюджета.

Государственный контракт по указанной выше сумме заключён с единственным поставщиком — обществом «Гражданпроект» (г. Пенза). Срок выполнения работ по контракту: с 1 сентября 2022 года по 30 ноября 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM , лыжероллерная трасса в Чебоксарах, строительство которой оценивается в 970,5 млн рублей, может быть включена в федеральный реестр недостроев.

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