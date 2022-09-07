Москва, , 09:27 — REGNUM Власти Японии с 7 сентября 2022 года разрешат въезд в страну индивидуальным туристам. Это не самостоятельные туристы, поездка в Японию возможна только в составе пакетного тура, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Япония Dang Son

Отмечается, что туристы должны забронировать авиабилеты и проживание только через турагентство. Во въезде будет отказано тем, кто не захочет бронировать отели заранее. Обещано важное послабление — отменено обязательное сопровождение туристов.

Также Япония повышает лимит ежедневного прибытия с 20 тыс. до 50 тыс. человек. Для въезда гражданам РФ потребуется результат отрицательного результата ПЦР-теста, полученного минимум за 72 часа до вылета.

Стоимость тура в Японию с заездами в конце октября и в ноябре на девять дней и восемь ночей без авиаперелёта обойдётся от 230-250 тыс. рублей на двоих.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году Японию посетили 31,88 млн человек, что является абсолютным рекордом.

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