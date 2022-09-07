Сантьяго, 7 сентября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич сменил министров горнодобывающей промышленности, энергетики и внутренних дел. Об этом он объявил 6 сентября в ходе выступления в президентском дворце.

Mediabanco Agencia Габриэль Борич

Кроме того, он уволил министров социального развития и здравоохранения, а также генерального секретаря, курирующего законодательную повестку чилийского лидера. Президент отметил, что смена состава правительства была «одной из самых сложных вещей», которые он когда-либо делал.

Глава государства подчеркнул, что перестановки вызваны необходимостью расширить правительственную коалицию. Это первая крупная реорганизация правительства Борича, после того как он стал президентом полгода назад.

Решение чилийского лидера принято после провала референдума о новой Конституции страны, которую не поддержало подавляющее большинство избирателей.