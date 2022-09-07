Москва,
7 сентября 2022, 09:25 — REGNUM Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ей все равно, что подумают ее избиратели, Германия продолжит поддержку киевского режима, потому что «она обещала», говорит о намерении элиты целенаправленно ввернуть народ в нищету, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
Сергей Кургинян
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«А что касается того, что сказала эта дамочка по поводу того, что ей плевать на немецких трудящихся, говоря социалистическим языком, так вот это и есть главное, о чем я говорил. Ей не наплевать, она хочет снизить их потребление раза в четыре. Она радуется этому. И даже если она сама полетит кувырком с выборов, то те, кто придут, это ставленники тех же, кому надо снизить потребление», — заявил Кургинян.
По его словам, при нынешнем уровне потребления европейцев встает промышленность, именно поэтому европейские элиты хотят приучить свое население не мыться, лязгать зубами, посадив на голодный паек, а потом великодушно разрешить один раз в неделю принимать душ.
«Они же что говорили раньше. Что такое западный человек? Это тот, кто два раза в день душ принимает. А теперь говорят — обтирайтесь полотенцем. А какие же вы тогда западные люди? Вы же во главу угла это ставили. Так вот это все, с моей точки зрения, одна из стратегических целей, запускаемых этим микрособытием [на территории бывшей УССР], которое очень значимо, и при всем при том есть запускающее устройство, которое далее раскручивает нечто большее», — подытожил эксперт.