Москва, 7 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ей всё равно на мнение её избирателей и что Германия продолжит поддержку киевского режима, потому что «она обещала», говорит о намерении элиты целенаправленно ввернуть народ в нищету, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«А что касается того, что сказала эта дамочка по поводу того, что ей плевать на немецких трудящихся, говоря социалистическим языком, так вот это и есть главное, о чем я говорил. Ей не наплевать, она хочет снизить их потребление раза в четыре. Она радуется этому. И даже если она сама полетит кувырком с выборов, то те, кто придут, это ставленники тех же, кому надо снизить потребление», — заявил Кургинян.

По его словам, при нынешнем уровне потребления европейцев встает промышленность, именно поэтому европейские элиты хотят приучить свое население не мыться, лязгать зубами, посадив на голодный паек, а потом великодушно разрешить один раз в неделю принимать душ.

«Они же что говорили раньше. Что такое западный человек? Это тот, кто два раза в день душ принимает. А теперь говорят — обтирайтесь полотенцем. А какие же вы тогда западные люди? Вы же во главу угла это ставили. Так вот это всё, с моей точки зрения, одна из стратегических целей, запускаемых этим микрособытием [на территории бывшей УССР], которое очень значимо, и при всем при том есть запускающее устройство, которое далее раскручивает нечто большее», — подытожил эксперт.