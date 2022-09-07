Калуга, , 09:37 — REGNUM Свой первый юбилей — 10 лет — маленькая Карина из донецкой Горловки отметила вместе с детьми, проживающими с ней в пункте временного размещения под Калугой. Карина — сирота, она приехала в Калужскую область с бабушкой-опекуном и братом. Среди поздравивших ребёнка с днём рождения также были и сотрудники следственного управления, которые 6 сентября традиционно навестили многодетные и приёмные семьи. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следственный комитет России Vnovgorod.sledcom.ru

Гости устроили маленькой Карине большой праздник с аниматорами и мыльными шарами, подарили девочке цветы и развивающие игры.

Затем следователи поздравили детей из многодетных семей с началом учебного года. Школьникам передали сладкие подарки, канцелярские товары, одежду. Собрать в школу пять школьников из семи детей — непосильная задача для двух мам, вынужденно покинувших территорию Мариуполя. Калужские следователи не в первый раз оказывают помощь этим семьям, понимая, что любое внимание для них — это не просто помощь в трудных условиях, но еще и большая моральная поддержка, которая столь необходима им в сложный жизненный период.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужская область готова радушно принять жителей ДНР и ЛНР