Грозный, 7 сентября 2022, 09:24 — REGNUM Главный эпидемиолог Чечни Асият Муртазалиева назначена главным эпидемиологом по Северо-Кавказскому федеральному округу. Её назначение обусловлено большой и успешной работой, проведенной в Чечне в период пандемии коронавируса.
Асият Муртазалиева с самого начала являлась секретарём оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики. При этом она считает, что регион преодолел особо острые моменты в период пандемии, благодаря командной работе всех эпидемиологов Чечни.
Напомним, Чечня входит в десятку регионов России, в которых за весь период борьбы с коронавирусом выявлено наименьшее число заболевших COVID-19.