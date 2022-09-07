Грозный, 7 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Главный эпидемиолог Чечни Асият Муртазалиева назначена главным эпидемиологом по Северо-Кавказскому федеральному округу. Её назначение обусловлено большой и успешной работой, проведенной в Чечне в период пандемии коронавируса.

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Асият Муртазалиева с самого начала являлась секретарём оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории Чеченской Республики. При этом она считает, что регион преодолел особо острые моменты в период пандемии, благодаря командной работе всех эпидемиологов Чечни.

«С начала пандемии она вносит весомый вклад в борьбу с COVID-19, в том числе и активно участвуя в вакцинальной кампании и информационном просвещении населения. Убеждён, Асият Муртазалиева продолжит с тем же успехом разрабатывать и осуществлять комплекс противоэпидемических мероприятий по борьбе с инфекциями на Северном Кавказе», — отметил глава минздрава Чечни Сулейман Лорсанов .

Напомним, Чечня входит в десятку регионов России, в которых за весь период борьбы с коронавирусом выявлено наименьшее число заболевших COVID-19.