Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В Свердловской области в начале сентября отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Об этом журналистам сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

ОРВИ Kazanfirst.ru

За неделю с 29 августа по 4 сентября зарегистрировано 24 888 случаев ОРВИ. Показатель по сравнению с прошлой неделей (22-28 августа) превышен на 11,9%. Также показатель выше среднего многолетнего уровня на 48%.

По данным лабораторного мониторинга, на территории Свердловской области циркулируют риновирусы, вирусы парагриппа и аденовирусы. Наибольшее число заболевших ОРВИ зафиксированы в Дегтярске, Краснотурьинске и Полёвском.