Владивосток, , 09:23 — REGNUM Пленарную сессию VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября открыл президент России Владимир Путин. В начале своего выступления глава государства рассказал о санкционной лихорадке Запада, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Владимир Путин поприветствовал участников ВЭФ. Он отметил, что в форуме в этом году принимают участие гости из 10 стран мира.

«Встреча во Владивостоке хорошая возможность оценить ситуацию в глобальной экономике, обменяться мнениями», — сказал Путин

Глава государства подчеркнул, что на смену коронавирусной эпидемии пришли новые вызовы — санкционная лихорадка Запада. Он отметил, что «во всей системе международных отношений произошли необратимые изменения». При этом возросла роль стран АТР, которые стали точками притяжения кадров, капиталов, производств.

«Западные страны стараются сохранить выгодный им мировой порядок», — сказал президент России.

Путин отметил, что Запад меняет правила игры на международной арене под себя.

«Отрыв западных элит от интересов собственных граждан увеличивается», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум.

Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме 6 сентября спел на сцене известную песню «Гудбай, Америка».