Владивосток, , 09:45 — REGNUM Запад стремится сохранить выгодный только для него мировой порядок и подстраивает под это выдуманные правила, заявил президент России Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарного заседания ВЭФ.

Владимир Путин. Пленарное заседание Восточного экономического форума ВЭФ-2021 Kremlin.ru

По его словам, в мире за последние годы произошли тектонические изменения, возросла роль динамично развивающихся, перспективных стран, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Они стали новыми точками притяжения кадров, капиталов, производств.

«Несмотря на это, западные страны стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым правилам, которые сами же выдумали, сами же регулярно и нарушают, постоянно эти правила меняют под себя в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил о нежелании США мириться с потерей доминирования в мире.

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