Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Вывоз зерна с территории б. УССР страны Запада используют для удовлетворения своего внутреннего спроса. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Если исключить Турцию как страну-посредника, то всё зерно вывозимое направлено не в беднейшие развивающиеся страны, а в страны Евросоюза», — заявил Путин.

По его словам, зерном для развивающихся стран было загружено всего два корабля.

«Только два из 87. На них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия и 2 млн тонн. Это всего 3%, которые направлены в развивающиеся страны. Как страны Европы действовали как колонизаторы, так и действуют сейчас», — указал он.

Путин пообещал, что посоветуется с Эрдоганом о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна с территории б. УССР, чтобы поддержать развивающиеся страны.