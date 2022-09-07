Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября на острове Русский во Владивостоке оценил ситуацию с европейским бизнесом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Читайте также: США не могут смириться со своим ускользающим доминированием — Путин

«Нишу европейского бизнеса займут их американские покровители. Они никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются в достижении своих целей», — сказал глава РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, катализатором возрастающего давления Запада на другие страны стало ускользающее доминирование США. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.