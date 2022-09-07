Тюмень, , 09:20 — REGNUM В Тюменской области 11 сентября пройдут 42 избирательные кампании по выборам депутатов различного уровня. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Карта выборов-22 в Уральском федеральном округе uralfo. gov.ru

Самой крупной кампанией в единый день голосования станут дополнительные выборы депутата Тюменской областной думы седьмого созыва по Надымскому одномандатному избирательному округу № 2. Мандат стал вакантным после трагической гибели депутата Михаила Пацевича в марте 2022 года.

На мандат в Тюменской облдуме претендуют пять человек: Алибек Джабуев выдвинутый от КПРФ, Дмитрий Плотников от «Единой России», Дмитрий Петров от «Справедливой России-За правду», Любовь Поздеева от ЛДПР и Павел Булатов от партии «Новые Люди».

Кроме того, выборы в органы представительной власти пройдут в Вагайском, Ишимском районах, в Казанском сельском поселении и в Мальковском. На 17 территориях региона пройдут довыборы муниципальных депутатов.