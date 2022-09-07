Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Новая волна холода и кратковременные дожди накроют Санкт-Петербург после ибез того самого холодного за столетие начала сентября. Об этом сообщил 7 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Дождь в Санкт-Петербурге

По его словам, город на Неве продолжит ощущать влияние западной периферии холодного циклонического вихря.

«В такой ситуации в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди», — пояснил специалист.

Температура воздуха в течение дня будет в районе +11…+13 градусов, по Ленинградской области +9…+14 градусов. Ветер северный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

«В четверг дождей станет меньше, но температура изменится мало», — подытожил Леус.