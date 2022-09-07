Сеул, , 09:18 — REGNUM Министерство объединения Южной Кореи утвердило запрос одной неправительственной организаций на предоставление гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В прошлом месяце мы одобрили заявку общественной организации на отправку в КНДР партии продуктов питания», — заявили в министерстве, не уточнив перечень продуктов и название организации.

Известно, что это первый случай, когда новая администрация Южной Кореи одобрила запрос на оказание гуманитарной помощи КНДР.

С января по апрель 2022 года было одобрено семь запросов на предоставление помощи Северной Корее.