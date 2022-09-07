Сеул, 7 сентября, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Министерство объединения Южной Кореи утвердило запрос одной неправительственной организаций на предоставление гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

«В прошлом месяце мы одобрили заявку общественной организации на отправку в КНДР партии продуктов питания», — заявили в министерстве, не уточнив перечень продуктов и название организации.

Известно, что это первый случай, когда новая администрация Южной Кореи одобрила запрос на оказание гуманитарной помощи КНДР.

С января по апрель 2022 года было одобрено семь запросов на предоставление помощи Северной Корее.