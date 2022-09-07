Владивосток, , 09:17 — REGNUM Для того, чтобы российский бизнес совершил рывок, нужно «немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей». Такое мнение 7 сентября высказал бизнесмен Аркадий Ротенберг в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Аркадий Ротенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нам надо не шашечки рисовать, а ехать. А для этого нужно просто систематизировать все, что у нас есть, по каждому пункту и очень всем захотеть это сделать. Создать наиболее благоприятные условия для бизнеса, чтобы устранять лишние барьеры, давать доступ к кредитным средствам», — сказал он в интервью РБК.

При этом бизнесмен указал, что, невзирая на уход из России ряда зарубежных компаний, уровень безработицы в стране снизился, так как у отечественных малых и средних предприятий появилась возможность что-то производить и они стали развиваться, а также привлекать кадры.

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее. У нас много Кулибиных, они быстро сами что-то сделают», — добавил Ротенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что катализатором возрастающего давления Запада на другие страны стало ускользающее доминирование США.