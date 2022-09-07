Самара, , 09:24 — REGNUM Фестиваль «Самара open jazz» пройдет 9 сентября в столице Самарской области. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба администрации Самары.

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Сообщается, что 9 сентября в 17:30 часов в рамках празднования Дня города Самары в амфитеатре площади Славы состоится фестиваль «Самара open jazz», а также гала-концерт «От Калининграда до Сахалина», в котором примут участие отечественные джазовые музыканты.

«На открытой сцене выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Fantine, Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Вадим Эйленкриг и Даниил Крамер. Также в концерте примут участие самарские исполнители — Самарский джазовый оркестр, ансамбль джазовой студии «Движение», Дмитрий Болдырь&Ocean Jazz Band, Jazz life orchestra Самарского государственного института культуры», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что российский джаз ведёт свою историю с 1 октября 1922 года. Тогда в Москве прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха. Город Куйбышев вошел в число джазовых городов СССР в начале 60-х вместе с образованием здесь третьего в стране джаз-клуба. В 1962 года здесь был проведен первый в городе и ставший третьим вообще в СССР джазовый фестиваль.