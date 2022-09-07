Русские богатые еще покажут еропейцам «хохму» за их ущемление — Кургинян
Москва, 7 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Все попытки Запада надавить на российский богатый класс путем сегрегации и тотального унижения, приведет только к расколу этого класса и еще более активному его противодействию Западу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.
По словам политолога, примерно 5-7% населения России выезжает куда-то за рубеж, будь то Турция или другие страны. Количество людей, которое витально связано с Европой в России, тем не менее, немаленькое — около 3-4% население. При этом, это богатые люди, весовые в элите.
Он также отметил, что существует «гениальная» в кавычках идея, что нужно с въезжающих за рубеж русских брать письменное заявление с осуждением спецоперации, и таким образом визу выдавать только друзьям киевского режима. Политолог отметил, что из этого выйдет отличная хохма.