Москва, 7 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Все попытки Запада надавить на российский богатый класс путем сегрегации и тотального унижения, приведет только к расколу этого класса и еще более активному его противодействию Западу, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому агентству БелТА.

ИА REGNUM
Сергей Кургинян

По словам политолога, примерно 5-7% населения России выезжает куда-то за рубеж, будь то Турция или другие страны. Количество людей, которое витально связано с Европой в России, тем не менее, немаленькое — около 3-4% население. При этом, это богатые люди, весовые в элите.

«Опять же, здесь есть две вещи. Если их ущемить, особенно их деток, они заноют. Они привыкли, ну как же так. Какая-то часть — безусловно. Есть такая казацкая субкриминальная нотка… это же все не зайчики, эти богатые — в них стреляли, их взрывали – они брутальные. И когда брутальным начинают говорить «мы тебе визу не дадим»… Там не будет однозначно все. Там в этом богатом классе тоже все разделится», — отметил политолог.

Он также отметил, что существует «гениальная» в кавычках идея, что нужно с въезжающих за рубеж русских брать письменное заявление с осуждением спецоперации, и таким образом визу выдавать только друзьям киевского режима. Политолог отметил, что из этого выйдет отличная хохма.

«Или они уже совсем все мерят на своей манер, или они считают, что они знакомы с русскими. Десять человек знают — референтная группа… Может у них и нет других перед глазами, и они заменяют исследование мульками странными, но, на самом-то деле, все совсем по-другому. Только этим можно достать еще сильнее, и ничего другого не будет. Противодействие будет рождать действие», — подчеркнул Кургинян.