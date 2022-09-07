Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Россия готова сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом 7 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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«Конечно, мы готовы и обязаны оказать всяческую поддержку МАГАТЭ, специалистам, работающим на запорожской станции для безусловного обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — подчеркнул в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации.

Он также добавил, что «Росатом» находится в «непосредственном контакте» с МАГАТЭ, как до миссии, так и во время и после неё.

«Мы делали, делаем и будем делать всё возможное для безопасности Запорожской АЭС», — подчеркнул Лихачёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, делегация МАГАТЭ во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси посетила ЗАЭС на прошлой неделе. Как следует из опубликованного организацией отчёта после визита на атомную электростанцию, делегация МАГАТЭ зафиксировала повреждения объектов станции, в том числе специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива.

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В документе отмечается, что дальнейшие обстрелы могут привести к повреждениям, которые спровоцируют выброс радиоактивных материалов, поэтому в МАГАТЭ призвали «прекратить обстрелы на площадке и в её окрестностях немедленно».