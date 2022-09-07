Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Катализатором возрастающего давления Запада на другие страны стало ускользающее доминирование США. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование США в международной экономике и политике. Неспособность признать объективные факты», — заявил Путин.

«Во всей системе международных отношений произошли необратимые тектонические изменения. Возросла роль перспективных государств мира», — указал он.

Речь идёт в первую очередь о странах Азиатско-Тихоокеанского региона.