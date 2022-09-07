Бугуруслан, Оренбургская область, , 09:13 — REGNUM В Оренбургской области задержан подросток, который управлял автомобилем, сообщили 7 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

За рулем Publicdomainpictures.net

Инцидент произошел в Бугуруслане. Автоинспекторы начали преследовать машину, водитель которой проигнорировал сигнал об остановке и попытался скрыться, но не справился с управлением. Машина врезалась в препятствие.

Оказалось что за рулем находился 16-летний горожанин. Он является студентом среднего специального заведения города и не имеет водительских прав. По словам подростка, он без ведома родителей недавно купил транспортное средство и в очередной раз решил покататься.

«Информация по данному факту направлена в отдел по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы, а также рассмотрения вопроса о постановке несовершеннолетнего на профучет. Транспортное средство помещено на штрафную стоянку», — сказали в полиции.