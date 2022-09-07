Москва, , 09:20 — REGNUM Тайваньский кризис выявил готовность США к открытым провокациям против Китая, что привело к всплеску напряжённости и в регионе, и в мире в целом. Об этом заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что вопрос урегулирования отношений в Тайваньском проливе — это внутреннее дело Китая. Позиция России по этому вопросу чёткая и неизменная: правительство КНР представляет весь Китай, неотъемлемая часть которого — Тайвань.

«События последнего времени в Тайваньском проливе показали готовность США идти на открытые провокации в отношении КНР, активно использовать тайваньский фактор в своей политике всестороннего сдерживания Пекина. В результате — резкий всплеск напряженности и эрозия безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире в целом», — заявил Зиновьев в интервью РИА Новости.

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