7 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Майкл Снайдер, бакалавр в области бизнеса, автор и редактор блога theeconomiccollapseblog.com, рассказал о фактах, свидетельствующих о том, что экономическая ситуация в США значительно хуже, чем это представляют американские власти.

Татьяна Аннина, , 10:31 — REGNUM Майкл Снайдер, бакалавр в области бизнеса, автор и редактор блога theeconomiccollapseblog.com, рассказал о фактах, свидетельствующих о том, что экономическая ситуация в США значительно хуже, чем это представляют американские власти. Он пишет:

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вы слышали, что я говорил это снова и снова. То, что мы наблюдаем сейчас, очень напоминает мне 2008 год, а мы все помним, что случилось осенью 2008 года. Это не значит, что новый кризис будет развиваться точно так же, как предыдущий. В конечном счете каждый экономический спад уникален. Но тот факт, что мы видим столько параллелей между тем, что происходит сейчас, и тем, что происходило 14 лет назад, должен всех нас глубоко встревожить. Похоже, что мы стоим на пороге очередного экономического краха, и все «решения», которые предлагают нам наши лидеры, только усугубляют ситуацию.

Надеюсь, кто-нибудь совершит чудо, и мы избежим худшего сценария.

Но я бы не стал на это рассчитывать. Ниже я привожу 12 фактов, которые показывают, что к осени 2022 года мы опасно близко подошли к экономическому краху.

1. Правительство говорит нам, что уровень безработицы в августе вырос только до 3,7%.

2. По данным [экономиста] Джона Уильямса на его сайте shadowstats.com, если бы использовались честные цифры, то реальный уровень безработицы в США превысил бы 24%.

3. Около половины всех американских компаний заявляют, что в течение следующих 12 месяцев будут сокращать рабочие места.

Рабочие на обувной фабрике в США (сс) Nina Hale

4. Правительство говорит нам, что уровень инфляции в США составляет всего 8,5%.

5. По данным Джона Уильямса на сайте shadowstats.com, если бы уровень инфляции по-прежнему рассчитывался так, как в 1980 году, то реальный уровень инфляции сейчас составлял бы около 17%. Это хуже, чем то, что мы пережили в эпоху [президента США] Джимми Картера.

6. В одной компании число американцев, берущих краткосрочные кредиты на продукты питания, в этом году почти удвоилось.

7. Каждый пятый продавец жилой недвижимости в США в августе снизил первоначальную цену. Это еще одно доказательство того, что цены на жилье начинают стремительно двигаться вниз.

8. Продажи вторичного жилья в июле этого года упали на 20% по сравнению с июлем предыдущего.

9. Недавний опрос показал, что 3,8 миллиона американцев считают, что их могут выселить из дома в течение следующих двух месяцев.

10. По данным Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи потребителям энергии, около 20 миллионов американских домохозяйств в настоящее время задолжали по счетам за коммунальные услуги.

11. Промышленный индекс Доу Джонса падает уже три недели подряд. Подобное постепенное сползание мы видели незадолго до краха 2008 года.

12. В августе аж 2150 руководителей корпораций продали акции своих компаний. Может быть, они пытаются вывести деньги, пока еще есть возможность?

Уолл-стрит Carlos Delgado

[Бизнесмен] Густаво Арнал был одним из тех руководителей компаний, которые недавно продали большой пакет акций.

А теперь он мертв…

Человек, спрыгнувший в пятницу [2 сентября] с 18-го этажа знаменитой башни «Дженга» в квартале Трайбека нижнего Манхэттена, был опознан как руководитель компании Bed Bath & Beyond.

52-летний Густаво Арнал был финансовым директором Bed Bath & Beyond, компании, которая в последнее время испытывала трудности из-за высокой инфляции и спада в экономике. Всего за два дня до смерти Арнала компания объявила о планах закрыть 150 магазинов из примерно 900 и уволить 20% персонала.

По данным MarketBeat.com, чуть более двух недель назад он продал больше 42 000 акций компании, которую часто называют «мемными акциями» [акции, которые набирают популярность среди розничных инвесторов через социальные сети — прим. ИА REGNUM], за 1 миллион долларов.

(Daily Mail от 4 сентября 2022 года)

Похоже, что Арнал был вовлечен в схему «накачать и сбросить» [манипулятивное повышение курса активов для последующей продажи, после чего их стоимость резко падает — прим. ИА REGNUM] и, возможно, решил, что не хочет провести большую часть своей жизни за решеткой…

Исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Bed Bath & Beyond, который в пятницу разбился насмерть, упав с 18-го этажа нью-йоркского небоскреба, стал объектом коллективного иска, в котором утверждается, что он и основной акционер, председатель совета директоров GameStop Райан Коэн искусственно завысили стоимость компании в рамках схемы «накачать и сбросить».

52-летний Густаво Арнал и Коэн указаны в качестве ответчиков в коллективном иске, поданном в прошлом месяце [августе] в окружной суд США по округу Колумбия.

(Fox Business от 4 сентября 2022)

К сожалению, я думаю, что мы еще не раз увидим, как люди прыгают с небоскребов, прежде чем всё это закончится.

Вышел в окно Цитата из сериала «Компьютерщики» реж. Грэм Линехэн. 2007. Великобритания

Конечно, большинство американцев никогда не сделают ничего подобного.

Большинство американцев будут просто страдать, несмотря на то, что их уровень жизни систематически ухудшается.

Например, недавно агентство CNN взяло интервью у одной молодой матери, которая не могла позволить себе даже купить рюкзак для своего ребенка-дошкольника…

Делая покупки к школе, мать пятерых детей Сара Лонгмор посмотрела на рюкзак за 25 долларов для своей дочери-дошкольницы. Растущая инфляция подкосила семейный бюджет, и Сара решила, что ее дочь может обойтись и поношенным рюкзаком. А новый рюкзак она положила обратно.

(CNN от 5 сентября 2022)

К сожалению, она не одинока.

Фактически один из недавних опросов показал, что только 36% всех родителей смогут заплатить за всё, что понадобится их детям в этом учебном году…

Лишь 36% родителей заявили, что смогут оплатить всё необходимое для своих детей в этом учебном году, по данным ежегодного доклада Morning Consult о покупках к школе. Это значительно меньше, чем 52% в 2021 году, когда инфляция была ниже, а стимулы и авансовые выплаты по налоговому вычету на детей помогли некоторым семьям.

(CNN от 5 сентября 2022)

Неужели дела уже настолько плохи? Если так, то что же будет через полгода или год?

Бездомный Boyko Blagoev

До 2023 года осталось меньше четырех месяцев, а условия для экономического схлопывания совершенно эпических масштабов уже подготовлены.

Вы помните, через какие страшные мучения прошла наша страна в 2008 и 2009 годах? Многие считают, что впереди нас ждет то, что будет еще хуже.

Самый большой долговой пузырь в истории мира начинает лопаться, и центральные банки по всему миру начинают паниковать.

Если вам всегда хотелось жить в «интересные» времена, ваше желание исполнится. Но для большинства людей времена, в которые мы вступаем, будут совсем не веселыми.

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