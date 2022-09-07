Токио, 7 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Японии планирует сформировать на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море крупные запасы боеприпасов различного назначения. Об этом министр обороны Ясукадзу Хамада 7 сентября заявил в интервью газете Nikkei.

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Ясукадзу Хамада «Мы будем создавать существенные склады боеприпасов на базе сухопутных Сил самообороны на острове Амамиосима… Это позволит всесторонне укрепить нашу способность вести длительные, мощные и манёвренные боевые действия».

По словам главы военного ведомства, эффективная оборона требует не только боевых кораблей, самолётов и другой военной техники. Чтобы успешно противостоять противнику, необходимо также «достаточное количество боеприпасов и другого снаряжения». С этой же целью на острове Окинава могут быть реализованы планы по наращиванию числа портовых сооружений и запасов топлива.

Издание отмечает, что беспокойство военного ведомства вызывает недостаточный запас боеприпасов, которого в случае интенсивных боевых действий в потенциально конфликтном регионе может хватить лишь на два месяца. Усугубляет ситуацию, по мнению военных, расположение порядка 70% боеприпасов на северном острове Хоккайдо, откуда их трудно оперативно доставить в южные районы страны.

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