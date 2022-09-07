Джакарта, , 09:11 — REGNUM В Индонезии 23 осужденных по делам о коррупции получили условно-досрочное освобождение от главного управления исполнения наказаний министерства юстиции и прав человека, сообщает CNN Indonesia.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Начальник отдела по связям с общественностью пояснил, что условно-досрочное освобождение относится к закону № 22 от 2022 года об исправительных учреждениях, который был обнародован 3 августа 2022 года.

Среди осужденных за коррупцию на свободу выйдут бывший губернатор Бантена, бывший губернатор Джамби, а также бывший министр по делам религии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо уверен в профиците торгового баланса Индонезии с Китаем.

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