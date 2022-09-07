Тбилиси, 7 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Власти Грузии не запрещали высказывавшимся против спецоперации Вооружённых сил России по денацификации б. УССР Максиму Галкину, «Машине времени» и другим артистам выступать на территории страны. Об этом 6 сентября заявила журналистам министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Кадр из интервью для Галины Юзефович Максим Галкин

Глава ведомства отметила, что концерты, которые отменили, планировалось провести на частных площадках, а не на государственных. Она сообщила, что минкульт может предложить два концертных зала: Филармонию в Тбилиси на 2 тыс. зрителей и Black Sea Arena на побережье Черного моря в Шекветили на 6 тыс. зрителей.

«Любой заинтересованный артист, если он ищет государственное пространство, может использовать либо одно, либо другое. Они, как обычно, могут заплатить арендную плату и провести концерт. А что происходит в частном секторе, мы не можем объяснить», — сказала Цулукиани.

Напомним, ранее к минкульту Грузии обратилась компания по продаже билетов Biletebi. ge, сообщив об отмене концертов Галкина, «Машины времени» и Валерия Меладзе во Дворце спорта в Тбилиси. В компании заявили, что сомневаются в добровольном решении владельцев зала от доходов и усматривают в этом «политический контекст».