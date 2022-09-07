Кемерово, , 09:09 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет местной житель по обвинению в истязании восьмилетнего ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным ведомства, с мая по июнь 2022 года 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал пасынка ремнём и руками. Поводом для расправы, как отмечается, могли стать любые действия ребёнка, которые не понравились фигуранту.

«Мать мальчика находилась на работе и не знала о способах воспитания сына сожителем. В правоохранительные органы обратился дедушка, которому потерпевший рассказал об избиениях», — отметили в управлении.

В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Кузбасса признали виновным в истязании четырёхлетнего сына, которого систематически избивал ремнём. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

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