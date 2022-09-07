Глава МИД Греции заявил о планах Турции возродить Османскую империю
Афины , 7 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Власти Турции хотят повернуть возродить Османскую империю, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 6 сентября по итогам переговоров в Афинах с главой МИД Франции Катрин Колонна.
По словам чиновника, Анкара выпускает новые карты, на которых греческие острова обозначаются турецкими. Кроме того, как отметил Дендиас, Турция обвиняет Грецию в оккупации этих территорий.
Он подчеркнул, что турецкие военные «постоянно заявляется» на указанные острова и «могут прийти внезапно ночью», чтобы вторгнуться на греческие земли. Министр добавил, что на другой стороне Эгейского моря располагается «самый большой десантный флот в Европе и полноценная армия Турция».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае агрессии со стороны Греции Анкара готова перейти к решительным действиям.