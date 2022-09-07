Афины , 7 сентября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Власти Турции хотят повернуть возродить Османскую империю, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 6 сентября по итогам переговоров в Афинах с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

По словам чиновника, Анкара выпускает новые карты, на которых греческие острова обозначаются турецкими. Кроме того, как отметил Дендиас, Турция обвиняет Грецию в оккупации этих территорий.

Он подчеркнул, что турецкие военные «постоянно заявляется» на указанные острова и «могут прийти внезапно ночью», чтобы вторгнуться на греческие земли. Министр добавил, что на другой стороне Эгейского моря располагается «самый большой десантный флот в Европе и полноценная армия Турция».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае агрессии со стороны Греции Анкара готова перейти к решительным действиям.