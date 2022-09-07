Чебоксары, 7 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Чувашии во втором квартале в простое находились более 1,2 тыс. работников, что более чем вдвое выше уровня первого квартала. Это рекордный квартальный показатель за последние 1,5 года. Соответствующие предварительные сведения публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Во II квартале 2022 года 3,4% списочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность которых превышает 15 человек, работали неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем.

Доля работников, находившихся в простое по вине работодателя и по причинам, не зависящим от работодателя и работника, составила 0,6% списочной численности работников.

Во втором квартале неполное рабочее время работали по соглашению 7513 сотрудника, что на 82 меньше, чем было в первом квартале (7595 сотрудников). При этом за указанный период количество сотрудников, которые находились в простое, увеличилось более чем вдвое, с 602 до 1246 человек. Это максимальный квартальный показатель за последние 1,5 года: напомним, что в 2021 году наибольшее число находившихся в простое сотрудников было в декабре — 643 человека.

В то же время с 19 077 (в первом квартале) до 18 874 (во втором квартале) снизилось количество работников, которые подали письменные заявление об отпуске без сохранения зарплаты.

Напомним, что в Чувашии во втором квартале принято на работу 5,8% работников списочного состава (или 12 702 человек), выбыли 8,2% сотрудников (или 17 918 рабочих). Число трудоустроенных сократилось по сравнению с первым кварталом на 3,66%, количество выбывших увеличилось на 41,77%.

По собственному желанию уволились 15 888 человек, что почти на 40% больше уровня первого квартала.

Как сообщало ИА REGNUM , на 5 сентября в Чувашии уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности рабочей силы составил 0,9%, на 29 августа показатель составлял 0,89%. По данным Чувашстата, в мае–июле уровень общей безработицы по методологии МОТ составил 3,3%.