Уфа, 7 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Изменения в закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей намерены внести в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Сообщается, что обеспечивать жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, намерены в Башкирии путем предоставления им по их выбору социальной выплаты на покупку жилья, удостоверяемой жилищным сертификатом.

«Несомненный плюс сертификата — в свободе действий. Человек может выбрать жилье в любом городе или районе республики, не только там, где он зарегистрирован и проживает, но и в районах с более развитой социальной инфраструктурой и потребностями в трудовых ресурсах, что особенно актуально для сирот, проживающих в сельской местности. Также можно дополнительно использовать собственные средства, в том числе материнский капитал, льготную ипотеку и прочие и приобрести жилье площадью выше предела, установленного законом», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что согласно данным на 1 февраля 2022 года в Башкирии на учете состояло 7620 детей-сирот, из них 934 человека достигли возраста 23 лет.

«Проведенный анализ показал, что ежегодно жильем обеспечиваются только 18% нуждающихся. На данный момент неисполненными остаются 800 судебных решений, обязывающих органы местного самоуправления предоставить жилплощадь лицам из числа детей-сирот», — пояснил Толкачев.

Он сообщил, что причиной этому чаще всего становится недостаточное финансирование и сложности с покупкой готовых квартир, обусловленные текущей экономической ситуацией.

«Актуален также вопрос обеспечения надлежащего качества жилья. В минувшем году органы прокуратуры выявили 93 факта выделения сиротам жилья, не соответствующего техническим нормам и санитарным правилам. Жилищный сертификат представляется оптимальным вариантом реализации права граждан на жилплощадь, который должен снизить остроту проблемы», — заявил он.