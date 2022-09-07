Владивосток, , 09:04 — REGNUM На октябрь 2022 года намечен пуск лёгкой ракеты-носителя «Ангара-1.2», который будет осуществлён с космодрома Плесецк. Об этом 7 сентября рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный конструктор КБ «Салют» (входит в Центр им. М. В. Хруничева) Сергей Кузнецов.

Запуск ракеты «Ангара» Mil.ru

«Ближайший пуск «Ангары» планируется в этом году с космодрома Плесецк. Это будет лёгкая «Ангара». Это будет октябрь», — сказал он.

При этом в июле государственная корпорация «Роскосмос» сообщила, что лёгкая ракета-носитель «Ангара» отправляется на космодром Плесецк для того, чтобы были завершены летные испытания этого класса ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская ракета-носитель Kuaizhou-1A 6 сентября успешно вывела на околоземную орбиту два экспериментальных спутника CentiSpace-1 (S3 и S4) академии наук КНР.