Черкесск, , 09:02 — REGNUM Всесезонные курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи», которые развиваются в рамках создания туркластера на Северном Кавказе, показали существенный рост потока туристов в прошедший летний сезон. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 47%, сообщили 7 сентября в пресс-службе управляющей компании «Кавказ. РФ».

Канатная дорога на Кавказе Пресс-служба «Кавказ. РФ»

Общее число гостей, побывавших на курортах нынешним летом, составило 264 тыс. человек. Больше всего заинтересовали туристов курорты «Эльбрус» и «Ведучи».

«За три летних месяца 2022 года на горных курортах под управлением Кавказ. РФ побывало почти 264 тысячи гостей, что на 47% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Наибольший прирост туристов зафиксирован на курортах «Эльбрус» и «Ведучи», на 62% и 77% соответственно. «Архыз» увеличил прошлогодние показатели на 17%», — говорится в сообщении.

Причиной популярности горнолыжных курортов в летний сезон генеральный директор «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев назвал развитие современной инфраструктуры, проведение масштабных соревнований и фестивалей всероссийского уровня. Он также отметил, что российские туристы все чаще стали выбирать летом отдых в горах, отдавая ему большее предпочтение, чем пляжному.