Турпоток на курорты Северного Кавказа за лето вырос на 47%
Черкесск, 7 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Всесезонные курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Ведучи», которые развиваются в рамках создания туркластера на Северном Кавказе, показали существенный рост потока туристов в прошедший летний сезон. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 47%, сообщили 7 сентября в пресс-службе управляющей компании «Кавказ. РФ».
Общее число гостей, побывавших на курортах нынешним летом, составило 264 тыс. человек. Больше всего заинтересовали туристов курорты «Эльбрус» и «Ведучи».
Причиной популярности горнолыжных курортов в летний сезон генеральный директор «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев назвал развитие современной инфраструктуры, проведение масштабных соревнований и фестивалей всероссийского уровня. Он также отметил, что российские туристы все чаще стали выбирать летом отдых в горах, отдавая ему большее предпочтение, чем пляжному.