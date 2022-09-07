Пенза, , 09:32 — REGNUM В Министерство обороны и Росгвардию будут переданы письма для военных от участников «Диктанта Победы». Об этом 7 сентября сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

«Диктант Победы» на площадках и в формате онлайн Диктантпобеды.рф

Участники международной патриотической акции оставили пожелания бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции на территории б. УССР.

«Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве», — написал Руденский в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году международная акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла 3 сентября. В 2021 году диктант был посвящен событиям первых военных лет.

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