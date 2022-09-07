Пенза, 7 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Министерство обороны и Росгвардию будут переданы письма для военных от участников «Диктанта Победы». Об этом 7 сентября сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

Диктантпобеды.рф «Диктант Победы» на площадках и в формате онлайн

Участники международной патриотической акции оставили пожелания бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции на территории б. УССР.

«Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве», — написал Руденский в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году международная акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла 3 сентября. В 2021 году диктант был посвящен событиям первых военных лет.

Читайте также: Хинштейн: 20 тыс. волонтёров стали соорганизаторами акции «Диктант Победы»

Читайте также: Космонавты написали «Диктант Победы» на борту МКС