Письма участников «Диктанта Победы» направят бойцам на территорию б. УССР
Пенза, 7 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Министерство обороны и Росгвардию будут переданы письма для военных от участников «Диктанта Победы». Об этом 7 сентября сообщил депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).
Участники международной патриотической акции оставили пожелания бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции на территории б. УССР.
«Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» прошла в четвертый раз при поддержке Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Волонтеров Победы, Фонда президентских грантов. Центральной площадкой стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве», — написал Руденский в своем телеграм-канале.
ИА REGNUM напоминает, в 2022 году международная акция «Диктант Победы», посвященная событиям Великой Отечественной войны, прошла 3 сентября. В 2021 году диктант был посвящен событиям первых военных лет.
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