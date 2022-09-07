Владивосток, 7 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Приамурье может плодотворно взаимодействовать с Китаем в отраслях газохимии, энергетики и логистики. Об этом заявил в своём телеграм-канале 7 сентября губернатор Амурской области Василий Орлов на основании договорённостей и встреч, состоявшихся на VII Восточном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Ситуация в мире открывает для регионов Дальнего Востока новые перспективы. Разворот экономики на азиатский рынок для Амурской области не новый тренд. Мы работаем в этом направлении давно. У нас налажено сотрудничество с Китаем в социальной и экономической сферах, вместе развиваем инфраструктуру приграничных районов. Мы умеем сотрудничать и ценим нашу дружбу с соседями!», — отметил глава Приамурья.

Он подчеркнул, что видит необходимым расширение видов грузов, которые перевозят по новому трансграничному мосту через Амур. Также губернатор назвал важным упрощение бюрократический процедур при осуществлении таких автомобильных перевозок.

НА VIII ВЭФ Приамурье договорилось с Китаем о визите в регион бизнес-миссии российско-китайского делового совета. На панельной сессии «Российско-китайское сотрудничество в новую эпоху» Амурскую область назвали главной стратегической площадкой взаимодействия между деловыми кругами Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM, уголь из Амурской области намерены отправлять в Китай конвейером. Соглашение о его строительстве подписали 6 сентября Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и «Корпорация Сюань Юань» на полях VII Восточного экономического форума.