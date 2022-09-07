Челябинск, 7 сентября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Компании из челябинской области ищут партнёров в Индии. Бизнес-миссия с их участием проводится в Нью-Дели до 9 сентября, сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Деловую делегацию возглавляет заместитель губернатора Егор Ковальчук. По его словам, экономический потенциал взаимодействия России и Индии с каждым годом растёт, так как эта страна с огромным населением и острой потребностью в импорте услуг и товаров. «Организовав миссию в Нью-Дели, наш регион поддерживает этот перспективный тренд», — сказал чиновник.

Гости из Челябинской области уже встретились с представителями Конфедерации промышленности, а также нескольких индийских предприятий. Челябинцы отмечают, что с индийской стороны видна серьёзная заинтересованность в сотрудничестве.